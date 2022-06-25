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مظاهرات فى أمريكا ضد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق فى الإجهاض.. فيديو

السبت، 25 يونيو 2022 08:54 م
مظاهرات فى أمريكا ضد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق فى الإجهاض.. فيديو مظاهرات ضد قانون الإجهاض فى أمريكا
كتب محمد جمال

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خرجت مسيرات في مناطق مختلفة بأمريكا، عقب إلغاء المحكمة العليا بأمريكا القضية المعروفة باسم "رو ضد ويد"، معتبرة أنه لم يعد هناك حق دستورى فيدرالى للإجهاض، حسبما ذكرت شبكة " سى إن إن" الأمريكية.

وبموجب هذا القرار فإنه من الآن فصاعدًا، تحدّد كل ولاية حقوق الإجهاض فيها، ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات، في حين أنّ قرابة نصف الولايات لديها أو ستصدر قوانين تحظر الإجهاض، في حين سنّت ولايات أخرى إجراءات صارمة لتنظم عمليات الإجهاض.

وتجمّع المتظاهرون وأنصار الحكم بمبنى المحكمة العليا في واشنطن العاصمة، وفي مدن أخرى على مستوى البلاد، في حين تم التخطيط لتظاهرات مماثلة في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

مظاهرات ضد الاجهاض
مظاهرات ضد الاجهاض

 

مظاهرات
مظاهرات
 
من ناحية أخرى، أفاد نشطاء أمريكيون باحتجاز عدد من المشاركين في الاحتجاجات على إلغاء حق الإجهاض حاولوا الليلة الماضية عرقلة حركة المرور في أحد الشوارع المركزية لمانهاتن بنيويورك، وفق روسيا اليوم.

وقبل منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي، اصطف عشرات المحتجين دفاعا عن حق الإجهاض عبر شارع 6، بالقرب من تقاطع مع شارع 42 حيث عرقلوا حركة المرور.

ودعا رجال الأمن المتظاهرين في البداية إلى مغادرة الطريق ثم احتجزوا عددا منهم، مما سمح باستعادة حركة المرور فيه.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الاحتجاجات التي شهدتها نيويورك الليلة الماضية كانت تحمل طابعا سلميا في الأصل. وتفرق الجزء الرئيسي من المحتجين البالغ عدة آلاف في المساء بعد بدء هطول الأمطار. بقي عدة مئات من النشطاء في حدائق المدينة في مانهاتن ومنطقة محطة القطارات المركزية حتى الليل.

وأعلن النشطاء عن نيتهم مواصلة الاحتجاجات في الأيام القريبة القادمة.


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