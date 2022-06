مظاهرات فى أمريكا ضد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق فى الإجهاض.. فيديو

خرجت مسيرات في مناطق مختلفة بأمريكا، عقب إلغاء المحكمة العليا بأمريكا القضية المعروفة باسم "رو ضد ويد"، معتبرة أنه لم يعد هناك حق دستورى فيدرالى للإجهاض، حسبما ذكرت شبكة " سى إن إن" الأمريكية.

وبموجب هذا القرار فإنه من الآن فصاعدًا، تحدّد كل ولاية حقوق الإجهاض فيها، ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات، في حين أنّ قرابة نصف الولايات لديها أو ستصدر قوانين تحظر الإجهاض، في حين سنّت ولايات أخرى إجراءات صارمة لتنظم عمليات الإجهاض.

