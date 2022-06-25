مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه نتيجة صعقه بالكهرباء فى منطقة المنيرة الغربية محافظة الجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهرباء في المنيرة الغربية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية لامس جسده سلك موصل بالكهرباء، مما أسفر عن مصرعه في الحال، فتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.