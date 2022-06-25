اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 07:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الجيزة

السبت، 25 يونيو 2022 06:58 م
مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الجيزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى طفل مصرعه نتيجة صعقه بالكهرباء فى منطقة المنيرة الغربية محافظة الجيزة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهرباء في المنيرة الغربية. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الضحية لامس جسده سلك موصل بالكهرباء، مما أسفر عن مصرعه في الحال، فتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مصرع طفل

إصابة طفل بالكهرباء

المنيرة الغربية

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة