اليوم السابع
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السبت، 25 يونيو 2022 05:52 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط.. صور

السبت، 25 يونيو 2022 05:42 م
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط.. صور حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم بين ثلاث سيارات بالقرب من مدخل عزبة الدارين على طريق (أسيوط- منفلوط) وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
ورد إخطار أمنى إلى اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط يفيد بوقوع حادث اصطدام بين سيارتى نقل واخري ملاكى
امام عزبه الدارين بالقرب بالقرب من مدخل قرية بنى حسين وعزبة الدارين على طريق أسيوط منفلوط وجري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وإيداع الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط (1)
حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط (1)

 

حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط (2)
حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط (2)

حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط (3)
حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط (3)

حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط (4)
حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط (4)

 


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