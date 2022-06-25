مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بين 3 سيارات بأسيوط.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم بين ثلاث سيارات بالقرب من مدخل عزبة الدارين على طريق (أسيوط- منفلوط) وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط يفيد بوقوع حادث اصطدام بين سيارتى نقل واخري ملاكى

امام عزبه الدارين بالقرب بالقرب من مدخل قرية بنى حسين وعزبة الدارين على طريق أسيوط منفلوط وجري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وإيداع الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .