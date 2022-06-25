اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسؤول سعودي: إعادة بناء كامل لمنظومة منصات خدمات حجاج الداخل عقب موسم الحج

السبت، 25 يونيو 2022 11:07 ص
مسؤول سعودي: إعادة بناء كامل لمنظومة منصات خدمات حجاج الداخل عقب موسم الحج حجاج - أرشيفية
أ ش أ

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أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور عبد الفتاح مشاط، أنه سيتم عقب موسم الحج إعادة بناء كامل لمنظومة منصات خدمات حجاج الداخل، لافتاً إلى أن تقييم الشركات يهدف إلى تحسين الخدمة وليس لإيقاع العقوبات والغرامات.

جاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، مع المجلس التنسيقي وشركات حجاج الداخل.

وقال مشاط: "في هذا الموسم ما يهم وزارة الحج هو قياس رضا ضيوف الرحمن،وجهزنا فريق عمل مختص للعمل على كل ما يتعلق بذلك بالتعاون مع المجلس التنسيقي".

وأشار إلى أن "الضيف الخفي" أداة من أدوات قياس الرضا التي سيتم العمل عليها في هذا الموسم، مؤكدا أن 22 ألف حاج قاموا بعملية تقييم خدمات حجاج الداخل السنة الماضية ‏وكانت نسبة الرضا مخالفة للتوقعات السلبية.

 


موسم الحج

الحج

منصات خدمات حجاج

السعودية



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