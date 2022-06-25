اليوم السابع
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السبت، 25 يونيو 2022 02:43 م
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محافظ كفر الشيخ: توريد 234 ألفا و690 طنا 250 كيلو قمح بـ 23 منفذا

السبت، 25 يونيو 2022 01:43 م
محافظ كفر الشيخ: توريد 234 ألفا و690 طنا 250 كيلو قمح بـ 23 منفذا اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، على انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين والتجار من أبناء المحافظة، خلال الموسم الحالى للتوريد على مستوى المنافذ والصوامع، والمطاحن والشون والهناجر، البالغ عددها 23 منفذاً بمدن وقرى المحافظة، التابعين للجهات المسوقة للقمح وهي، الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعى المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وقال المحافظ، فى بيان له، إن إجمالى الكميات الموردة من القمح المحلى بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد هذا العام، وحتى اليوم بلغت 234 ألف و690 طن 250 كيلو قمح، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح، لحل أى مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان الموجودة بتلك المنافذ، وتم زيادة عدد اللجان لمواجهة زيادة الطلب على التوريد بالمنافذ المختلفة. 

وأكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بالمحافظة المتحدث الرسمى للمديرية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مديرية التموين برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم توريد القمح المحلى والمرور عليها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية فى هذا الشأن.

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

قمح

صوامع

شون

مديرية التموين

اقماح كفر الشيخ



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