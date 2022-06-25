محافظ بورسعيد: مول الملابس المستعملة مصمم ليضاهى المولات التجارية الكبرى

بورسعيد محمد فرج - محمد عزام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية، سير ومعدلات أعمال إنشاء مول الملابس المستعملة، والذى يعد أحدث مول تجارى بحى العرب، رافقه خلالها المسئولون عن أعمال إنشاء المول، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية والأستاذ وليد الدعدع رئيس حى العرب.

وتفقد محافظ بورسعيد المول من الداخل، حيث أطلع على المحال الجارى أنشائها بالمول، مستمعا لشرح تفصيلى حول نسب التنفيذ الحالية والمدة الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروع، ولفت المحافظ أن الأعمال الجارية فى إنشاء أحدث مول تجارى لتجارة الملابس المستعملة قد وصلت لمراحل متقدمة مشيدا بمستوى تصميم المول الجديد، والذى سيصبح داون تاون مدينة بورسعيد ويجذب ٱلاف الزائرين.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه جارى الانتهاء من إنشاء المول فى أقرب وقت، لافتا إلى أنه وجه الأجهزة القائمة على تنفيذ المول بالإسراع فى معدلات العمل، مشيرا إلى أن المول يقام على مساحة 16 ألف متر بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، وبعد افتتاحه لن يسمح بعدها بأى نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول الذى يضم 514 محلاً تجاريا.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المول مصمم على أحدث طراز ويضاهى كبرى المولات التجارية وسيكون منطقة جذب سياحى ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة فى الطرق والمحاور، مما يجعل مجمع الأسواق بالعرب يمثل داون تاون مدينة بورسعيد، لافتا إلى أن المول مزود بعشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول ويشمل كافيهات لخدمة الزوار وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضى بالمول.

كما تفقد محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال جولة ميدانية سير ومعدلات الأعمال الإنشائية بالجراج المتعدد الطوابق بحى العرب، والذى يقام لخدمة المترددين على المنطقة التى تشهد كبرى المشروعات فى مجال الأسواق.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود والإسراع فى معدلات العمل، لسرعة تشغيل الجراج المتعدد الطوابق الجديد، والذى يساهم فى تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام، فضلا عن أنه يوفر النظام و الشكل الحضارى للمنطقة، رافقه خلال الجولة اللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والاستاذ وليد الدعدع رئيس حى العرب والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الاسكان والشركة القائمة على تنفيذ المشروع .

وأشار المحافظ، إلى أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهدا تطورا غير مسبوقة، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من إنشاء أحدث مول تجارى للملابس المستعملة ، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، مشيرا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بحى العرب تشهد جذب سياحى غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة .

كما تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بازار بورسعيد الجديد، وذلك لمتابعة سير العمل داخل البازار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة وكميات كافية تلبى احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ بورسعيد أن البازار الجديد (سوق الخضروات) يضم كافة أنواع الخضار والفاكهة واللحوم بتخفيضات50%، بما يلبى كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وأكد محافظ بورسعيد، أن البازار الجديد يضم مجمع أسواق حضاري، للخضروات والفاكهة واللحوم، يعد الأحدث من نوعه فى مصر.

وأوضح اللواء عادل الغضبان خلال جولته، ان بازار بورسعيد يعد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفر أعلى درجة من النظافة والرقى والأمان للمواطنين، لافتا أن الاسواق أقيمت على أحدث طراز معماري، وتقدم أسعار مخفضة للمواطنين.

أعمال الإنشاء



الجراج المتعدد الطوابق



المول



سوق البازار ببورسعيد



محافظ بورسعيد