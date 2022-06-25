اليوم السابع
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محافظ الغربية: انتهاء مشروعات التعليم بنسبة 99% وكثافات الفصول بلغت 36 طالبا

السبت، 25 يونيو 2022 06:21 م
محافظ الغربية: انتهاء مشروعات التعليم بنسبة 99% وكثافات الفصول بلغت 36 طالبا طارق رحمى محافظ الغربية
محمود رضا الزاملى

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قال طارق رحمى محافظ الغربية، إن مبادرة حياة كريمة حققت طفرة كبيرة بالمحافظة، وتم الانتهاء من أغلب الكبارى التى تم التخطيط لها وكذلك مشاريع توسيع الطرق، وتوصيل الصرف والمياه إلى القرى التى كانت محرومة منها بمحافظة الغربية. 

 

وأضاف محافظ الغربية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، أن المدارس التى تم افتتحتها على أعلى مستوى من الخدمة قللت كثافة الفصول إلى 36 طالبا، بعد أن كان يتم عمل المدارس فترتين الان فترة واحدة بكثافة أقل لافتا إلى أن عدد المشروعات التى مؤخرا فى محافظة الغربية ضخم جدا، وكل شيئ فى قرى محافظة الغربية تغير إلى الأفضل والناس تلمس هذا التغيير. 

 

وأشار رحمى إلى أن نسبة التنفيذ للمشروعات بلغت 61% من المستهدف، ونسبة الانتهاء من مشروعات التعليم نحو 99% ومشروعات الكبارى بنحو 88%، مؤكدا أن هناك 14 قرية جاهزين للافتتاح الرئاسى فى مشروعات حياة كريمة بمحافظة الغربية.

 


محافظ الغربية

مشروعات التعليم

تعليم الغربية

حياة كريمة

مصر



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