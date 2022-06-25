اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 08:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: توفير وحدات بمدينة بشاير الخير لـ17 أسرة متضررين بالدخيلة

السبت، 25 يونيو 2022 07:37 م
محافظ الإسكندرية: توفير وحدات بمدينة بشاير الخير لـ17 أسرة متضررين بالدخيلة جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، بأهالى سكان عقار الدخيلة المنهار والعقارات المجاورة له بحى العجمي، ليحمل لهم رسالة الرئيس السيسى الذى أعطى توجيهاته بتوفير وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير للأهالى المتضررة والبالغ عددهم 17 أسرة

وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس على الاستجابة لدعم الأهالى المتضررة بالعقار المنهار والعقارات المجاورة. لافتاً أنه سبق وقد استجاب الرئيس إلى السكان المتضررين بالإسكندرية وأمر لهم فورا بشقق بمدينة بشاير الخير

وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التى تواجهها فى كافة القطاعات لا تبخل بأى جهد للوقوف بجانب أبنائها وخاصة أهالينا البسطاء لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات للرئيس.

وأشار المحافظ أنه بعد رفع شكوى الأهالى إلى للرئيس أعطى تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالي، وتوفير وحدات سكنية لهم بمدينة بشاير الخير. وأضاف إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجه بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة والبدء فى أعمال نقل الأهالى المتضررة

جاء ذلك بحضور السيد موسى رئيس حى العجمى، والجهات المعنية.

 
جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

جانب من الجولة (4)
جانب من الجولة (4)

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

بشاير الخير

الدخيلة الجبل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة