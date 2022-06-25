محافظ أسوان يعتمد دفعة جديدة لطلبات التصالح في مخالفات البناء.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إعتماد دفعة جديدة من طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى، مضيفا أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء فجارى حالياً مناقشة تعديل قانون التصالح بمعرفة الجهات المختصة للوصول إلى أقصى إستفادة ممكنة للمواطنين من هذا القانون الحيوى وتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم.

وأوضح، بأنه سبق أن أخذت المحافظة خطوة إستباقية لتقنين أوضاع المبانى المقامة على أملاك الدولة والتى تم رفضها من اللجان المختصة وذلك بفتح الباب أمام أصحابها حتى يتسنى لهم التقدم بالمستندات المطلوبة للتقنين ، وأن لجان التقنين تقوم حالياً بدراسة وفحص الملفات لنهوها على الوجه الأكمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وناشد اللواء أشرف عطية أصحاب التصالح بضرورة إستيفاء كافة المستندات الثبوتية الصحيحة ودفع الرسوم المقررة لسرعة إستلام نموذج ( رقم 10 ) لقبول التصالح والذى يعد بمثابة ترخيص معتمد بالأعمال التى تقدم أصحابها للتصالح فيها، لافتا إلى أنه تم حتى الآن فحص 15 ألف ملف ، فيما وصلت عدد الملفات التى تم البت فيها إلى 10 آلاف و700 ملف من إجمالى 20 ألفا و320 طلبا تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة.

وأشار أشرف عطية إلى أهمية سداد قيمة التصالح لمن حصلوا على نموذج ( رقم 9 ) وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح ، وخاصة أنه فى حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من المبلغ المطلوب.