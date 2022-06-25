محافظ أسوان يسلم 26 منزلا بعد إعادة إعمارها لتضررها من السيول.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، 26 منزلاً بمنطقة الشيخ هارون منها 13 منزل تم بناؤهم كلياً ، و 13 منزل متهالك تم إعادة تأهيلهم جزئياً.

جاء ذلك فى أجواء من الفرحة ووسط إطلاق الزغاريد من أصحاب المنازل وتتويجاً لملحمة العمل التى شهدتها القرى والمناطق التى تعرضت للسيول وتداعيتها فى نوفمبر الماضى تحت مظلة مبادرة " الناس لبعضهم "، وبحضور منار أحمد نائب رئيس الجمعية ، وأيضاً الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

وخلال فعاليات الإحتفال نقل اللواء أشرف عطية تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأسر والأهالى من أصحاب المنازل، مؤكدا على هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية لسرعة العمل على تعويض كل الأسر التى تضررت وتعرضت لخسائر فى منازلها وممتلكاتها ، موجهاً إلى تركيب وتوفير كافة وسائل التهوية من المراوح داخل المنازل ، وهو الذى توازى مع قيام المحافظ بتسليم شيكات بمبالغ مالية لتوفير الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية دعماً من الجمعية.

وأشاد محافظ أسوان، بالمشاركة المجتمعية الجادة والتى ساهمت بجهودها البناءة منذ اللحظة الأولى لتداعيات السيول بالتنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم" فى إعادة إعمار هذه المنازل والتى تصل مساحة كل منها إلى 120 م2 وتضم 4 غرف للمعيشة والمطبخ ودورة المياه، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع قيام إحدى الجمعيات بإعادة إنشاء 8 منازل " كلى"، علاوة على 30 منزل جزئى وتركيب أسقف بمنطقة الشلال.

ومن جانبها أوضحت منار أحمد، مسئول إحدى الجمعيات، أن هناك تعاون مشترك مع محافظة أسوان برعاية اللواء أشرف عطية في كافة المجالات بدءاً من إبريل 2020 وحتى مايو 2022، حيث قامت الجمعية بالمساهمة في فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك من خلال تنفيذ بعض الأعمال بقرية وادى العلاقى والتي تبعد بنحو 180 كم عن مدينة أسوان.

وأوضحت، أن الجمعية قامت بتنفيذ أعمال إعادة تأهيل 51 منزل بالبناء الكلى بقرية العلاقى والذى شمل أعمال البناء والأسقف والتشطيبات بالتعاون مع حياة كريمة ووزارة التضامن الإجتماعى وبإشراف من محافظة أسوان، بجانب قيام الجمعية أيضاً تنظيم قافلة طبية إستفاد منها 331 مواطن ومواطنة بوادى العلاقى، بالإضافة إلى تنظيم قافلة بيطرية إستفاد منها 51 حالة.

وأشارت إلى أن ذلك توازى مع قيام الجمعية بتدخلات بتمويل ذاتى من خلال تنفيذ 4 قوافل مواد غذائية بإجمالى 1350 شنطة لأهالى القرية ، وكذا توزيع ملابس ولعب أطفال إستفاد منها 300 شخص ، علاوة على إجراء 5 عمليات للعيون "مياه بيضاء" على نفقة الجمعية ، وهو الذى توازى مع تركيب 100 وصلة مياه و 100 خزان مياه ، وتركيب ماتور كهربائى لرفع المياه بتكليف ذاتى من الجمعية أيضاً.

وأضافت نائب رئيس الجمعية، أنه من بين الأنشطة التي قامت بها الجمعية أيضاً التعاون مع جمعية أصدقاء مرضى الكلى بإدفو لتوزيع أدوية لحوالي 700 مستفيد، وإجراء عمليات للعيون ، وكذا توزيع لحوم أضاحى لـ 300 أسرة بإدفو أيضاً ، مع إرسال قوافل ضمت بطاطين وأدوية لأهالى إدفو.

وتابعت، أنه من ضمن أنشطة الجمعية أيضاً التدخل لمواجهة تداعيات السيول حيث تم تنظيم قافلة إغاثة لقرى المنصورية وبنبان شملت توزيع 350 شنطة مواد غذائية، و 350 بطانية ، وكذا أدوية وأدوات طبية ، مع القيام بعمل حصر لعدد 700 منزل بمناطق الشيخ هارون وخور عواضة والسيل الريفى ، مع توزيع 50 شنطة مواد غذائية خلال شهر رمضان لأهالى الشيخ هارون.

وقالت، منار أحمد، إنه وفقاً لبروتوكول التعاون مع المؤسسة القومية للتكافل فقد تم البناء الكلى لـ 14 بيت بالشيخ هارون ، و البناء الجزئى ورفع الكفاءة لـ 14 بيت أخر بتمويل ذاتى من الجمعية ، مع عمل 28 وصلة مياه .



محافظ أسوان يسلم 26 منزلاً بعد إعادة إعمارهم



محافظ أسوان يسلم 26 منزلاً بعد إعادة إعمارهم



محافظ أسوان يسلم 26 منزلاً بعد إعادة إعمارهم



محافظ أسوان يسلم 26 منزلاً بعد إعادة إعمارهم