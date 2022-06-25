محافظ أسوان: مبادرة الأزهر "لتسكنوا إليها" تخفف أعباء الشباب المقبل على الزواج

أسوان – عبد الله صلاح

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بروح التلاحم بين الجهود الحكومية والمجتمع المدنى والأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لإطلاق مبادرة "لتسكنوا إليها" والتى أطلقها الأزهر الشريف على مستوى المحافظات وتستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في التكاليف للمقبلين على الزواج.

وثمن المحافظ، فى بيان صحفى، هذه المبادرة التى بدأت جولاتها داخل القرى والنجوع بمختلف المراكز والمدن بقيادة فضيلة الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير عام الوعظ، وبإشراف الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان لتساهم بالتنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم" فى إعلاء القيم المعنوية للزواج ، ونشر التوعية بأهمية التخفيف على كاهل الأسر المقبلة على الزواج بالمجتمع المصرى، وخاصة فى ظل الظروف الراهنة.

وكلف، بحشد جميع الجهات المعنية على مستوى المحافظة لتفعيل المبادرة وإبراز دورها وأهدافها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، ولاسيما أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على تقديم سبل الدعم لإنجاح المبادرة ، مع دعم تنفيذ اللقاءات والحلقات النقاشية وبرامج التوعية للمواطنين من الآباء والأمهات والشباب والفتيات بنطاق المحافظة بمشاركة أساتذة ومشايخ الأزهر الشريف، والجهات المتخصصة بما يساهم بدوره فى الحد من ظاهرة إنتشار الطلاق.



شعار الأزهر الشريف لتسكنوا اليها