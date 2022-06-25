مباشر من أمام قبر نيرة أشرف بالمنصورة قبل ساعات من محاكمة المتهم.. لايف

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام قبر نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التي قتلت غدرا على يد زميلها أمام مجمع الكليات، قبل 24 ساعة من أولى جلسات محاكمة المتهم بقتلها أمام محكمة جنايات المنصورة.

وحرص عدد من زملاء الطالبة على زيارة قبرها في أمس الجمعة، مصطحبين والدها معهم للمقابر.

وقام والد الطالبة برش المياه أمام المدفن وفي حوش المدفن ، ووقف والدها وخلفه أصدقاء نيرة يقرأون القرآن الكريم للطالبة.

كانت مجموعة من أساتذة كلية الآداب وزملاء الطالبة ولفيف من أسرتها قد قاموا أمس بزيارة قبر الطالبة الراحلة.

وخلال الزيارة حرص وفد الجامعة علي قراءة القرآن الكريم أمام قبر الطالبة والدعاء لها، كما طالبت والدتها منهم الدعاء لها باستمرار بالرحمة، وللأسرة بالصبر وألا ينسوها خلال السنوات المقبلة، وأوضح الطلاب بأنهم سيقومون بالتبرع بصدقة جارية علي روحها.

وكان مكان وقوع جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف، شهد قيام زملاء الطالبة بوضع أكاليل الزهور، وذلك بعد قرار إحالة الجانى للجنايات.

وحددت محكمة استئناف المنصورة جلسة الأحد المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتلها أمام جامعة المنصورة إلى محكمة الجنايات.

وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.