كييف: مقتل وإصابة 950 طفلا في أوكرانيا منذ بداية تدخل روسيا عسكريا

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أكد مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 950 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أنه بحلول صباح اليوم 25 يونيو، تضرر 950 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 339 طفلا وأصيب 611 آخرون".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (335 طفلا).

وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 2061 مؤسسة تعليمية، 213 منها دمرت بالكامل.