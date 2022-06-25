كيف تعتني بشخص يعاني من مرض الزهايمر؟.. 5 نصائح للمساعدة

كتبت إيناس البنا

مرض الزهايمر هو مرض يؤثر على الدماغ ويدمر ذاكرة الشخص، وفي النهاية ، بمرور الوقت ، لا يستطيع الشخص أداء حتى أبسط المهام، وهذه حالة تتطور عادةً مع تقدم العمر.

وفقا لموقع " healthline"، نظرًا لأنه يصعب على الأشخاص أداء أي نوع من الأنشطة، فإنهم بحاجة إلى المساعدة ورعاية للآخرين في هذا الوقت، لكن ليس كل شخص على استعداد لطلب المساعدة ، لذلك ، يصبح من المهم أن يأخذ المقربون زمام المبادرة لتوفير الرعاية للشخص.

إليك بعض النصائح التي ستساعدك على رعاية شخص يعاني منه مرضى الزهايمر:

كن جزءًا من مجموعات الدعم:



ستقدم هذه المجموعات الدعم العاطفي في أوقات الحاجة، كما أنها ستساعد في أوقات الحاجة عندما يكون المريض حرجًا أو يحتاج إلى رعاية خاصة.

اسمح للشخص بفعل كل ما يمكنه فعله:



على سبيل المثال، إذا أرادوا تناول الطعام بأنفسهم، اسمح لهم بذلك ، وإذا كانوا يريدون ارتداء الملابس بأنفسهم ، فدعهم يفعلون ذلك - كن مرنًا في أسلوبك.

خلق بيئة آمنة للمريض:



يميل مرضى الزهايمر إلى نسيان ما يحيط بهم أيضًا، لذا احتفظ بالأشياء في متناولهم وحاول أن تجعل المساحة مناسبة لهم حتى لا يسقطوا أو يؤذوا أنفسهم عند البحث عن شيء ما.

ساعد في الحفاظ على احترامهم لذاتهم:



خطط للأنشطة التي يمكنهم القيام بها بسهولة دون فشل، سيساعد هذا في الحفاظ على طاقاتهم عالية بدلاً من ذلك وتعزيز ثقتهم.

حافظ على الروتين:



بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، فإن التغييرات المتكررة في روتينهم يمكن أن تجعلهم يشعرون بعدم الارتياح والارتباك. حافظ على روتين حتى يشعر بالراحة ولديه شعور بالألفة.