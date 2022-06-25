قبل بدء ماراثون الثانوية.. ضبط المتهم بإنشاء قناة على تليجرام لتداول الامتحانات

استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط القائمين على تداول أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بإنشاء وإدارة قناة على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام" لنشر الأسئلة والادعاء بكونها أسئلة امتحانات ثانوية عامة بالاشتراك مع نجل شقيقه، وبحوزتهما هواتف محمولة تستخدم فى نشاطهما الإجرامى.
قبل بدء ماراثون الثانوية.. ضبط المتهم بإنشاء قناة على تليجرام لتداول الامتحاناتالسبت، 25 يونيو 2022 07:31 م
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