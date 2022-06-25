اليوم السابع
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السبت، 25 يونيو 2022 02:23 م
أكرم القصاص
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"غازبروم" الروسية تضخ 42.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا

السبت، 25 يونيو 2022 02:07 م
"غازبروم" الروسية تضخ 42.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا خط غاز
أ ش أ

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صرح المتحدث باسم شركة (غازبروم) الروسية سيرجي كوبريانوف بأن الشركة تضخ 42.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة قياس سودجا.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية" أنه في 10 مايو، أكد مشغل نظام النقل في أوكرانيا أنه سيعلق نقل الغاز عبر محطة قياس سوخرانوفكا بسبب القوة القاهرة ويُزعم أن الشركة غير قادرة على مراقبة محطة ضاغط نوفوبسكوف الحدودية في منطقة لوهانسك ولذلك ترفض أوكرانيا طلبات نقل الغاز ولن تقبل الغاز عبر هذه المحطة،ومع ذلك، لا ترى شركة غازبروم أي أساس لتعليق العبور، ورداً على اقتراح مشغل نظام النقل بتحويل حجم النقل بالكامل إلى محطة توزيع الغاز سودجا في منطقة كورسك، أكدت شركة غازبروم أن هذا سيكون مستحيلا من الناحية الفنية بسبب مواصفات مخطط التدفق الروسي".

وأضافت "غازبروم" أن العقوبات الروسية، المفروضة على عدد من شركات الطاقة الأجنبية، تمنع الشركة من استخدام خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا للعبور عبر بولندا.

 


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