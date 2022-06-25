وكتب سوبيانين على تطبيق "تليجرام"، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، "يمكنك الانتظار حتى ذروة الحرارة في مراكز الخدمة الاجتماعية.. أعددنا أكثر من 160 غرفة باردة مزودة بمكيفات هواء ومياه شرب"، مشيرًا إلى تخصيص سيارات الإسعافات الأولية الطبية.



وأضاف أنه بدأ في 17 محطة مترو الأنفاق في العاصمة الروسية توزيع مياه الشرب، فيما تعمل مكيفات الهواء بنظام صيفي، مشيرًا إلى أنه ارتفعت درجة الحرارة في العاصمة الروسية اليوم السبت إلى 27,8 درجة، الأمر الذي يجعل هذا اليوم الأكثر حرارة في موسكو منذ بداية الصيف الجاري.