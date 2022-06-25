عروض "الكياك" في قناة السويس خلال زيارة لجنة الشباب والرياضة لبورسعيد.. لايف

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، عرض رياضي ل "الكياك" من نادي السلام البحري - اليوناني سابقا - في مدينة بورفؤاد، بحضور أحمد البحيري، أمين صندوق النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور مسعد العيوطي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين.

وقام عدد من الفتيات والشباب بالنادي بتقديم عروض داخل المجري الملاحي لقناة السويس لرياضة التجديف رافعين الأعلام المصرية، وكذلك عروض للسباحة مع عبور السفن والمعديات.

وأشادوا نواب اللجنة، والمهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، بما تضمنته أعمال تطوير النادي بداية من واجهته الخارجية مرورا بالأسوار والمباني وتطوير المنشآت ورفع كفائتها، فضلا عن منطقة ألعاب الأطفال، وصالات الألعاب المختلفة، والمنطقة المقابلة المجرى الملاحي لقناة السويس.

وتضمنت جولة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدد من المنشآت الرياضية بداية من مركز شباب بورفؤاد، نادي بورفؤاد، نادي التجديف، نادي السلام البحري "اليوناني".