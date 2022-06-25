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طلاب مدرسة بالغربية يستقبلون رئيس الوزراء بالورود والأغانى الوطنية.. فيديو

السبت، 25 يونيو 2022 12:01 م
طلاب مدرسة بالغربية يستقبلون رئيس الوزراء بالورود والأغانى الوطنية.. فيديو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل خلال زيارته لمحافظة الغربية، مدرسة الشهيد طلبة السايح واستقبله الطلاب بالورد والأغاني الوطنية.

 
وتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهطاي، واستمع لفيديو تسجيلي حول أبرز المشروعات التي تتم بالمحافظة.
 
وتفقد رئيس الوزراء مدرسة ومركز شباب نهطاي  ومجمع خدمات المواطنين التي سيتم انشائها  ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة . 
 
تأتي هذه الجولة التفقدية فى إطار الزيارات التى يقوم بها رئيس الوزراء لتفقد المشروعات التنموية ومشروعات حياة كريمة فى المحافظات.
 
 

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