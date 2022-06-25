ضبط المتهم بتعدين العملات الافتراضية في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتعدين العملات الإفتراضية "بيتكوين" وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية ) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الإفتراضية المشفرة "بيتكوين" وإتخاذه من إحدى الشقق السكنية “الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة” مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (جهاز تعدين عملات مشفرة مكون من عدد 6 كروت شاشة – عدد 3 هواتف محمولة أحدهم مزود ببرنامج "عبارة عن محفظة إلكترونية تستخدم فى تحويل العملات المشفرة إلى عملات نقدية") ، وبمواجهته إعترف بإتخاذه من الشقة المشار إليها مكان لتعدين العملات الإفتراضية بإستخدام الجهاز المضبوط بحوزته ، وأن الهواتف المحمولة وما تحتويه من برامج يستخدمه فى بيع وتداول العملات المشفرة وتحويلها إلى عملات نقدية ، كما تم بإرشاده ضبط (شاشة كمبيوتر – كيبورد ) من ضمن الأجهزة المستخدمة فى التعدين فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم