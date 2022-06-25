ضبط المتهمين بسرقة أموال من محصل بالجيزة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من محصل بإحدى الشركات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من كلٍ من (محصل بإحدى الشركات وسائق) بأنه حال سيرهما بسيارة ملاكى قيادة الثانى بدائرة القسم فوجئا بسيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" يستقلها (4 أشخاص) ترجل منها (3) منهم بحوزتهم أسلحة نارية وإستولوا منهما على (مبلغ مالى) خاص بعمل الأول.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص ، لهم معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مجموعة صور ضوئية لورقة نقدية فئة 200 جنيه – الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - عدد من الطلقات - تمثال يشتبه فى أثريته - عملات معدنية – عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الحشيش).

كما أمكن ضبط سيارتين (الأولى المستخدمة فى الواقعة ملك شقيق أحد المتهمين (له معلومات جنائية "سىء النية") تم ضبطه - الثانيةالمستخدمة فى الهروب "ملك أحد المتهمين") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحد المتهمين أن شقيقه يعمل محصل بالشركة المشار إليها ومن خلال تواجده معه بالمنزل علم بخط سير تحركات المبالغ المالية ، فإتفق مع باقى المتهمين ورصدوا تحركات نقل الأموال وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين مستقلين سيارة لمحل البلاغ وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة وإرتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه ولاذوا بالهرب ،كما قرروا حيازتهم المضبوطات لإستخدامها فى وقائع نصب وحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهمين