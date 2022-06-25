صور.. ضبط راكبة حاولت تهريب 146 باروكة شعر طبيعي وآخر بحوزته أقراص مخدرة

كتب أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي فى إحباط محاولة راكبة عربية تهريب كمية كبيرة من الشعر الطبيعي، وراكب مصري بحوزته كمية من الأقراص المخدرة وقطعة حشيش، الحالة الأولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت استوقف حسام محمد الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد شعبان مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية بكميات كبيرة، قام أمير أحمد مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف احمد السيد مدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود 146 باروكة شعر طبيعي بوزن 21 كيلو جرام داخل اكياس وسط الملابس بالحقائب، قام رفعت صدقي مقار مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من اسلام ماهر و اشرف عبد الحميد و اسماء عزمي لجرد وعد وتحريز المضبوطات.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 48 قرصا من عقاقير مخدرة وقطعة من مخدر الحشيش تزن 4 جرامات داخل علب بطاطس تكون فريق الضبط من هاني محمود ومصطفي صادق ومحمد زكريا مأمورى الجمرك وتوني فكري فريد مدير الحركة المشرف على الصالة، ومن إدارة البحث المقدم علي فكري.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط للراكبة الاولي، كما أمر تامر قاسم مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.