اليوم السابع
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أكرم القصاص
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صور استقبال الرئيس السيسى لأمير قطر واستعراض حرس الشرف بقصر الاتحادية

السبت، 25 يونيو 2022 01:47 م
صور استقبال الرئيس السيسى لأمير قطر واستعراض حرس الشرف بقصر الاتحادية استعراض حرس شرف في قصر الإتحادية

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تنشر "اليوم السابع"، صور استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

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