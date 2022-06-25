صور استقبال الرئيس السيسى لأمير قطر واستعراض حرس الشرف بقصر الاتحادية

تنشر "اليوم السابع"، صور استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.























