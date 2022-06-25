صور.. إحباط محاولة تهريب 23 جهازًا طبيًا مستعملًا ومواد مخدرة بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة أجنبية من اصل مصري تهريب كمية من الأجهزة الطبية المستعملة المحظور دخولها، كما ضبطت السلطات راكب مصري بحوزته أقراص وسائل من عقار مخدر وقطعة من مخدر الحشيش.

في الحالة الأولي استوقف أحمد عمر عجمي، مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات وبصحبتها طفلتيها أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة بسرعة مع الطفلتين، انكرت الراكبة حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو غزال مأمور الجمرك تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون أجهزة متشابهة، قام سامح علي زاهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف فادي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود 23 جهاز طبي مستعمل محظور دخولهم مغلفين بالبلاستيك وسط الملابس بالحقائب.

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو استوقف خالد رمضان مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف ولاء فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط زجاجة بها سائل عقار الترامادول المخدر و18 جزء من أقراص نفس العقار وقطعة من الحشيش وسيجارة بها مخدر الحشيش أيضا مخبأين داخل برطمان.

أمر أحمد علي السيد مدير إدارة الجمرك الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة الأولى، كما أمر رضا ابو العزم مدير إدارة الجمرك الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني للنيابة المختصة.