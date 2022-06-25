اليوم السابع
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سفارة مصر بكوريا الجنوبية تشارك بمعرض استيراد البضائع السنوى

السبت، 25 يونيو 2022 01:16 ص
سفارة مصر بكوريا الجنوبية تشارك بمعرض استيراد البضائع السنوى معرض استيراد البضائع السنوى بكوريا الجنوبية
أنس حبيب

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شاركت السفارة المصرية فى كوريا الجنوبية فى معرض استيرا البضائع المقام بالعاصمة سيول من الخميس حتى السبت، حيث افتتح السفير خالد عبد الرحمن شريط افتتاح المعرض السنوى.

ودعت صفحة السفارة بموقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" المشاركين إلى زيارة الجناح المصرى بالمعرض للتحدث مع دينا هلال نائب المدير التنفيذى لرابطة المصدرين المصريين للتعرف على المنتجات المصرية واستغلال فرص الإستثمار المتوفرة بالسوق المصرية.

وأفاد بيان السفارة فى الصفحة أن زيارة هلال أجريت تحت إشراف المكتب التجارى التابع للسفارة المصرية بكوريا الجنوبية، داعيا الشركات الكورية الجنوبية إلى زيارة الجناح المصرى.


كوريا الجنوبية

سيول

سفارة مصر بكوريا الجنوبية



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