اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 25 يونيو 2022

السبت، 25 يونيو 2022 12:12 م
سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 25 يونيو 2022 اليورو - صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقر سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.61 جنيه للشراء، و 19.86 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.64 جنيه للشراء، و 19.88 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.62 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.62 جنيه للشراء.
 
19.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.61 جنيه للشراء.
 
19.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.61 جنيه للشراء.
 
19.86 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.64 جنيه للشراء.
 
19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.77 جنيه للشراء.
  
19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.63 جنيه للشراء.
 
19.88 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.65 جنيه للشراء.
 
19.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو

اسعار اليورو

اسعار اليورو اليوم

سعر اليورو في مصر

سعر اليورو الان



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة