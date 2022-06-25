زاخاروفا: التوسع العدوانى للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى أزمات جديدة فى أوروبا

وكالات

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن النهج العدواني للاتحاد الأوروبي من حيث "التوسع الجامح"، سيؤدي إلى الانقسام والأزمات في أوروبا.

وحذرت زاخاروفا الجمعة من أن النهج المتبع في منح أوكرانيا ومولدوفا وضع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يحمل في طياته احتمالات ظهور خطوط جديدة وأعمق للانقسام والأزمات في أوروبا.

وقالت زاخاروفا على موقع وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن مثل هذا النهج العدواني من جانب الاتحاد الأوروبي يحمل في طياته إمكانية ظهور خطوط جديدة وأعمق من الانقسام والأزمات في أوروبا ككل. ولا علاقة لسياسة بروكسل هذه بالاحتياجات الحقيقية لسكان أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي".