اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 03:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زاخاروفا: التوسع العدوانى للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى أزمات جديدة فى أوروبا

السبت، 25 يونيو 2022 03:00 ص
زاخاروفا: التوسع العدوانى للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى أزمات جديدة فى أوروبا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن النهج العدواني للاتحاد الأوروبي من حيث "التوسع الجامح"، سيؤدي إلى الانقسام والأزمات في أوروبا.

وحذرت زاخاروفا الجمعة من أن النهج المتبع في منح أوكرانيا ومولدوفا وضع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يحمل في طياته احتمالات ظهور خطوط جديدة وأعمق للانقسام والأزمات في أوروبا.

وقالت زاخاروفا على موقع وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن مثل هذا النهج العدواني من جانب الاتحاد الأوروبي يحمل في طياته إمكانية ظهور خطوط جديدة وأعمق من الانقسام والأزمات في أوروبا ككل. ولا علاقة لسياسة بروكسل هذه بالاحتياجات الحقيقية لسكان أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي".


ماريا زاخاروفا

روسيا

الاتحاد الاوروبى

اوكرانيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه



الموضوعات المتعلقة

وسائل إعلام: ألمانيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع الهاوتزر

السبت، 25 يونيو 2022 01:16 ص

وزير الصحة الأمريكى: قرار إلغاء قانون الحق فى الإجهاض "غير معقول"

السبت، 25 يونيو 2022 12:00 ص

وزير الخارجية الأمريكى: مطلب روسيا بتفتيش كل سفينة أوكرانية " أمر غير منطقى"

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:03 م

قراصنة يسرقون عملات مشفرة بقيمة 100 مليون دولار من شركة فى كاليفورنيا

الجمعة، 24 يونيو 2022 10:41 م

بوتين: مستعدون لضمان نقل الحبوب الأوكرانية إذا أزالت كييف الألغام البحرية

الجمعة، 24 يونيو 2022 10:40 م

بعد إلغاء حق الإجهاض.. قاضى المحكمة العليا الأمريكية يدعو لحظر زواج المثليين

الجمعة، 24 يونيو 2022 10:26 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة