رفع 210 أطنان من المخلفات والتراكمات فى حملات نظافة وتجميل بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، عدد من حملات النظافة العامة بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، مما أسفر عن رفع 157 طن مخلفات وقمامة و53 طن من الأتربة والتراكمات، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

واستهدفت الحملات شارع النزهة ومنطقة صديق ومحمود ربيع وترعة العرب، وشارع صلاح سالم الشرقى والنفق الذى يربط بين منطقتى وسط وشرق كما تم رفع كفاءة مستوى الإنارة به، كما تم تنفيذ حملة نظافة شملت كورنيش النيل وميدان الإبروتيل وخالد بن الوليد وشارع الفنون والجولى فيل والصنايع وشارع الحى ونزلة الزناتي.

كما تم رفع التراكمات والمخلفات بطريق منشأة العمارى العمومى والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة الوقود وطريق منشأة العمارى وصولاً حتى الفرقة 15، كما تم تنفيذ حملة لنظافة شارع صلاح سالم بمنطقة حى وسط، وتنفيذ حملة نظافة استهدفت مناطق ساحة معبد الكرنك وطريق المطار والمكتبة وميدان الكومنولث فضلاً عن إستكمال الأعمال برفع كفاءة طريق الهيلتون وأمام شارع الشونة بالكرنك ، حيث تم استكمال أعمال إزالة السلالم والأرصفة المخالفة لخط التنظيم ورفع التراكمات أولاً بأول.

كما أشرف رئيس مدينة الأقصر، على تنفيذ حملة نظافة مكبرة بشارع التليفزيون والمدينة المنورة بحى جنوب، موجها بضرورة الإهتمام الجيد بنظافة المعدات بصفة مستمرة، والمداومة على غسيل وتنظيف جميع صناديق القمامة وتطهيرها، واستخدام المكنسة الآلية الجديدة لأعمال شفط الأتربة الناعمة بشوارع الكورنيش وخالد بن الوليد والجولى فيل، وشارك فى الحملات هانى عادل سعد رئيس حى شرق، وحسن عبده رئيس حى جنوب، ويوسف محمد على رئيس حى المطار، وأيمن حسين رئيس حى وسط، وأحمد عوض الله رئيس حى شمال، ونواب رؤساء الأحياء، ومسؤولى قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية.



مدينة الأقصر تنجح فى رفع 210 طن مخلفات وأتربة وتراكمات



مدينة الأقصر تنجح فى رفع 210 طن مخلفات وأتربة وتراكمات



مدينة الأقصر تنجح فى رفع 210 طن مخلفات وأتربة وتراكمات