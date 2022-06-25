رئيس مياه المنوفية يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرية عشما فى الشهداء

أجرى الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية جولة تفقدية بمركز الشهداء تابع خلالها انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجارى تنفيذها، وذلك فى إطار متابعة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بدأت الجولة بتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بقرية عشما ضمن مبادرة حياة كريمة واطلع على نسب تنفيذ الوصلات المنزلية، ووجه بإنجاز العمل العمل بالغرف المنزلية وتسليمها طبقاً للتوقيتات الزمنية المقررة لها لتوفير الخدمة لمواطنى حياة كريمة.

وأكد على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة وبذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة فى توفير حياه كريمة للمواطن المنوفى وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحقيق التعاون لإنجاح المبادرة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تستهدف تطوير 81 قرية ريفية بالمنوفية بنطاق مركزي الشهداء وأشمون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري ولتحقيق تنمية مستدامة.