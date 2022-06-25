ذا هيل: إلغاء حق الإجهاض يعكس مدى استعداد المحكمة العليا للتحول إلى اليمين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن قرار المحكمة الأمريكية العليا، فاجأ الجميع، رغم توقع تحول المحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة بينهم ستة محافظين إلى اليمين، لكن لم يكن من المتوقع أن تتحرك بهذه السرعة وإلى هذا المدى.

وأصدرت الأغلبية العظمى للمحكمة العليا قرارًا تاريخيًا الجمعة، بمحو حق دستوري عمره 50 عامًا تقريبًا في الإجهاض، بإلغاء قضية رو ضد وايد.

وفي اليوم السابق، كرست المحكمة حق حمل مسدس، وذلك في حكم بإسقاط قانون تصاريح الحمل المخفي في نيويورك. في وقت سابق من الأسبوع ، أصدرت حكمًا آخر يوسع الحرية الدينية.

واعتبرت الصحيفة أن القرارات التي أثارت ازدراء الليبراليين الثلاثة في المحكمة، مثلت قفزة عملاقة للقضية المحافظة، وقدمت أوضح إشارة حتى الآن على مدى استعداد القضاة الستة المعينين من قبل الجمهوريين، لدفع المحكمة العليا إلى اليمين.

وتؤكد الصدمة أيضًا على مدى تحول المحكمة منذ أن منع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل اختيار الرئيس أوباما النهائي من الوصول إلى المحكمة ، ثم سرعان ما دفع بثلاثة ترشيحات من الرئيس ترامب.

وتشير القرارات إلى أن المحكمة لا تريد إضاعة الوقت.

قال روبرت تساي ، أستاذ القانون في جامعة بوسطن: "تشعر الأغلبية 6-3 أن لديهم نافذة ضيقة للقيام بكل الأشياء المهمة للحركة القانونية المحافظة. أنت لا تعرف أبدًا متى ستغلق النافذة ولذا فهم يتصرفون بإلحاح."

واعتبرت الصحيفة أن هذا الأسبوع كان بمثابة لحظة انفراج بالنسبة لجهود الحركة القانونية المحافظة الممولة تمويلًا جيدًا لإعادة تشكيل الحياة الأمريكية بطرق أساسية.

لعقود من الزمان ، كانت قضية رو ضد وايد في مرمى نيران المحافظين ، حيث استغلت نخب الحزب الجمهوري قضية الإجهاض لتوحيد المحافظين الاجتماعيين والمسيحيين الإنجيليين. كان الإطاحة بحكم 1973 التاريخي يوم الجمعة بمثابة إنجاز كبير ترك معارضي الإجهاض سعداء.

وقال نائب الرئيس السابق مايك بنس ، الذي قاد حملته الانتخابية كنائب لترامب في عام 2016 ، وتعهد بإنهاء الحق الفيدرالي في الإجهاض: "اليوم ، الحياة تفوز. بإلغاء قضية رو ضد وايد ، أعطت المحكمة العليا للولايات المتحدة الشعب الأمريكي بداية جديدة للحياة وأنا أشيد بالقضاة لشجاعتهم في قناعاتهم".

لكن القرار ، الذي قال معظم الأمريكيين إنهم سيعارضونه ، أشعل عاصفة سياسية حيث بدأ تفكيك حقوق الإجهاض في الظهور في الولايات في غضون ساعات من صدور الحكم. قال مراقبو المحكمة إنه بما أن النساء في جميع أنحاء البلاد يجدن أنفسهن ممنوعات من إنهاء حمل غير مرغوب فيه ، فمن المرجح أن تتراجع ثقة الجمهور في المحكمة العليا لأدنى مستويات تاريخية.