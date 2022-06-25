دير السيدة مريم العذراء بوادى النطرون يقرر قصر حضور صلوات العيد على الرهبان

كتب ـ محمد الأحمدى

أعلن دير السيدة مريم العذراء "البراموس" بوادى النطرون، أنه بخصوص الاحتفال بعيد القديس القوى الأنبا بولا يقتصر حضور صلوات عشية العيد مساء الخميس 30 يونيو على رهبان الدير فقط.

وأوضح الدير فى بيان له، أنه يسمح باستقبال الزوار صباح الجمعة 1 يوليو.

وفى سياق متصل، كان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم، أجرى جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات والخدمات العامة بمركز سمالوط ، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير السيدة العذراء بجبل الطير وذلك بحضور ، أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمحافظة.