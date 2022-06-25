اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 02:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

خليك واعى.. ضبط 3 طلاب اختلقوا واقعة اختطاف أحدهم بالقاهرة

السبت، 25 يونيو 2022 12:44 م
خليك واعى.. ضبط 3 طلاب اختلقوا واقعة اختطاف أحدهم بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 طلاب بالقاهرة لاختلاقهم واقعة اختطاف أحدهم وطلب فدية من والده فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بورود رسالة صوتية عبر تطبيق الواتس آب من رقم الهاتف الخاص بنجله (طالب ، مقيم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة) يفيد إختطافه ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة البلاغ ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان الهاتف المحمول المستخدم  فى الواقعة بشقة كائنة بمنطقة مدينة نصر، وأمكن التوصل إلى أن الشقة المشار إليها خاصة بصديق نجل المبلغ (طالب ، مقيم بذات العنوان).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبصحبته نجل المبلغ وصديق آخر (طالب – مقيم بمنطقة مدينة نصر)، بمواجهتهم بالتحريات أقر نجل المبلغ بأنه نظراً لوجود خلافات بينه ووالده، إختمر فى ذهنهم فكرة إختلاق الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهمين.

امن القاهرة

جريمة الخطف

خطف طالب

خطف شاب

اخبار الحوادث

خليك واعى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

النيابة العامة تهيب باللجوء للمؤسسات للإبلاغ عن جرائم الخطف والاعتداء وتؤكد تصديها لها بحزم

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:24 م

متى تصل عقوبة جريمة الخطف للإعدام؟.. القانون يجيب

السبت، 30 أبريل 2022 07:00 ص

بعد تكرار جرائم الخطف.. تعرف على العقوبات الرادعة للمتهمين

الخميس، 23 سبتمبر 2021 04:30 ص

عن جرائم الخطف وإثباتها.. علاقة عقوبة المتهم بسن المجنى عليه.. العقوبة 7 سنوات لخطف طفل حديث الولادة.. و10 سنوات للخاطف بغير إكراه.. و20 سنة حال طلب فدية.. والإعدام حال "هتك عرض" المخطوف

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 04:24 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة