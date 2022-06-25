ختام فعاليات برنامج التوعية والتعريف بمتطلبات اعتماد وتسجيل المستشفيات بجامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس في بيان له تعقيباً على ختام فاعليات برنامج التوعية والتعريف بمتطلبات تسجيل المستشفيات والذي عُقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمستشفى الجامعي، إن البرنامج يمثل خطوة مهمة في سبيل الوصول إلى اعتماد مستشفيات جامعة قناة السويس ودخولها منظومة التأمين الصحي الجديد، خاصة وأن الجامعة تأتي في المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة مما سيجعلها النموذج المعرفي لجميع المستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أن تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري بالمنظومة الصحية أهم محور لتحقيق الجودة فى تقديم الخدمات الصحية المستهدفه ، فالتجديد الشامل في البنية التحتية للمستشفيات يحتاج إلى كفاءات بشرية قادرة على تحقيق الإستفادة المُثلى من هذة التجديدات .

كما حرص الدكتور ناصر على تقديم الشكر لهيئة الإعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل على إعداد هذا البرنامج التدريبي المتميز الذى تطرق لكافة جوانب الجودة معاييرها ومتطلباتها حيث شمل البرنامج عشر محاضرات وأربع ورش عمل لافتاً إلى الإقبال الكبير الذى شهدته فاعليات البرنامج متمنياً مزيد من التعاون المثمر مع الهيئة حتى نصل إلى الإعتماد .

حضر ختام البرنامج الذى تم بإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية كل من الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد أنور نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة مروة عرابي مدير المستشفى الجامعي وأعضاء فريق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ثم اختتم فريق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية البرنامج التدريبي بشكل عملى بالمرور على جميع القطاعات بالمستشفى الجامعي بحضور الدكتورة إيمان الشريف مدير إدارة الجودة ومنسق عام للبرنامج وفريق العمل بإدارة الجودة.

وحول دور هيئة الإعتماد والرقابة الصحية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل، أن الهيئة حددت خارطة طريق تمكنها من أداء المهام المنوطة عن طريق تبني أربع محاور أساسية ، المحور الأول الفاعلية الاكلينيكية والتى تمثل قياس نتائج الإجراءات التي تتم خلال التعامل مع المريض ، ثم المحور الثاني سلامة تقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة بما يضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها ، أما المحور الثالث فركز علي المعايير الصادرة عن الهيئة مثل كفاءة تقديم الخدمات مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، أما المحور الرابع فتمثل فى رضاء المتعاملين إذ أن المريض هو محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية الحديثة.

وأكد الدكتور أحمد السقا أن اليوم الأول للتدريب ضم أربع محاضرات حول خطوات التسجيل وكل ما يخص عملية تسجيل المستشفى ، المتطلبات الأساسية نظام التقييم وقواعد اتخاذ القرار كما تم شرح متطلبات السلامة الوطنية وعرض لأهمية إدارة وسلامة الدواء بالمنشأة ، وتطرقت المحاضرات إلى توضيح معايير الجراحات والتخدير والإجراءات التداخلية ومعايير السلامة البيئية وسلامة المنشآت.

وأضاف الدكتور عادل حسن أن محاضرات اليوم الثانى والثالث جاءت حول متطلبات الجودة الأساسية بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضا المنتفعين عن الخدمةومتطلبات الجودة الأساسية والتى تشمل 33معيار منها ما يتركز حول المريض مثل المعايير الخاصة باﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ الصحية واﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ وﻗﻮاﻋﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، وحقوق المريض بعد الرعاية المتكاملة، إلى جانب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺨﯿﺼﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة، ما يتعلق بالإدارة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ داخل المستشفى، والمعايير المرتبطة باﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، وإدارة وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ومعايير التحكم بالعدوى ،الدليل التشغيلي والتعريف بأداة تنمية قدرة المنشأة على التقييم الذاتي.

وعن فاعليات اليوم الرابع فأشار الدكتور أحمد أنور أنها شملت ورش العمل والتى استهدفت مشاركة المتدربين في نماذج لسيناريوهات واقعية تمثل محاكاة لجولة المريض والمراحل التي يمر بها بعد تطبيق معايير الجودة في المستشفى.