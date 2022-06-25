حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى وصرف علاج مجانى لـ3166 مواطنا بأسوان "صور"

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين داخل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بجانب القرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، واستهدفت هذه القوافل قرية إقليت التابعة لمركز كوم أمبو، وأيضاً قرية كلح القارة التابعة لمركز إدفو.

ومن جانبه، صرح الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، خلال بيان صحفى، بأن أعمال القافلة الطبية استمرت لمدة يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد 3166 مواطن ومواطنة.

وأشار إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك بإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .



جانب من القوافل الطبية فى قرى حياة كريمة (1)



جانب من القوافل الطبية فى قرى حياة كريمة (2)



جانب من القوافل الطبية فى قرى حياة كريمة (3)



جانب من القوافل الطبية فى قرى حياة كريمة (4)