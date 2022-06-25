حياة كريمة بكفر الشيخ.. وضع أساسات عمارات سكن كريم وزرع أعمدة الإنارة بالقرى

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إنشاء المشروعات الخدمية، ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الأعمال الجارية لإنشاء 5 عمارات سكنية ضمن سكن كريم ضمن المشروعات القومية مبادرة حياة كريمة، ووضع الأساسات بنسبة |20% ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بمتابعة المشروعات والالتزام بمواعيد التنفيذ حرصاً على الصالح العام .

كما أشرف رئيس مركز ومدينة مطوبس على زراعة أعمدة الجهد المتوسط بقرية منية المرشد، ضمن عدد من القرى والتوابع جاري بهم زراعة الأعمدة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتابع خداش، إزالة تعدى مباني بالطوب الأبيض على أرض زراعية بنطاق أرض الجمعية التابعة للوحدة القروية بقرية برمبال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية،وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بإزالة كافة التعديات للبناء المخالف وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



ااقامة مبنى على ارض زراعية



ازالة مبنى على اراضي زراعية بقرية بمطوبس



جانب من الانشاءات



عمارات سكن كريم



متابعة زرع أعمدة إنارة جديدة بقرى مطوبس



هدم منبنى على ارض زراعية