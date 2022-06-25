اليوم السابع
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حماية النيل: إزالة العوامات السكنية على النيل لمخالفتها الإجراءات القانونية

السبت، 25 يونيو 2022 11:38 م
حماية النيل: إزالة العوامات السكنية على النيل لمخالفتها الإجراءات القانونية المهندس أيمن أنور
محمود رضا الزاملى

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علق المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة، على حقيقة قرار إزالة العوامات السكنية على النيل، قائلا: إننا الأن فى مرحلة إعادة هيكلة المظهر الحضارى لنهر النيل بصفة عامة، خاصة منطقة القاهرة والجيزة، نظرا لأنها تمثل ثقل سياحى.

 

ولفت أيمن أنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة أون تى فى، تلك العوامات مخالفة للإجراءات القانونية، قائلاً: " عوامات غير مرخصة بالرسو فى النيل وسيتم إزالة 15 عوامه يوم 28 يونيو لأنها مخالفة لقواعد الرسو".

 

وأوضح أيمن أنور، أن الدولة لازالت تمنح الفرصة لأصحاب تلك العوامات ولم نرغب فى الحجز عليها أو أن نبدد تلك العوامات وأعطينا لأصحابها مهلة 10 أيام، طلبنا منهم تقنين أوضاعهم وسمحنا لهم بتقسيط المبلغ وفقاً لقرار مجلس الوزراء بإمكانية التقسيط".

 

وتعليقاً على مقاطع فيديوهات إزالة بعض العوامات من النيل قال: " دول 3 عوامات ليهم طبيعة خاصة ولهم علاقة بجماعات إرهابية وهم الاخوان المسلمين بالإضافة أنهم متهالكين أصلاً وكان لازم يتشال الدور التانى للتهالك لافتا إلى أن تلك العوامات تابعين للجنة تحفظ أموال الاخوان ودول مختلفين عن 15 الآخرين".

 

وتستعد وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل لاستكمال إزالة العوامات المخالفة على نهر النيل بمنطقة أمبابة والعجوزة والتى يبلغ عددها 32، لمخالفتها الإجراءات القانونية وتغيير نشاطها، وعدم استجابتها لتوفيق أوضاعها وذلك فى إطار خطة الدولة لاستعادة نهر النيل لسابق عهده وعودة مظهره الحضاري.


حماية النيل

إزالة العوامات السكنية

نهر النيل

مخالفة الإجراءات القانونية

مصر



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