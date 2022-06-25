حبس عاملين لاتهامهما بسرقة أموال من شركة في المرج

قررت نيابة المرج، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة شركة كانا يعملان بها.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالقاهرة، وتم ضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين) باكتشافه وجود كسر باب الغرفة الخاصة بالحسابات بالشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرا بأنه نظراً لعملهما بالشركة محل البلاغ، واحتفاظ أحدهما بنسخة من المفتاح الخاص بالباب الخارجى وعلمهما بمداخل ومخارج ومواعيد دخول وخروج العاملين بالشركة إختمرت فى ذهنهما فكرة سرقتها ، وفى سبيل ذلك توجها للشركة عقب إنصراف العاملين، وتمكنا من الدخول بإستخدام نسخة المفتاح وكسر الباب الخاص بغرفة الحسابات ، وكذا كسر الخزينة الحديدية ، والإستيلاء على المبلغ المالى.

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى بمسكنهما، كما أرشد أحدهما عن الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.