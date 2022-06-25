جمارك المطار تضبط محاولة تهريب 147 هاتفا وكميات كبيرة من الساعات والسماعات

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، محاولة 4 ركاب تهريب كميات كبيرة جدا من الهواتف والسماعات والساعات والأسطوانات وكروت الألعاب من خلال دخولهم من صالة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم 2، كما تم ضبط راكب آخر حاول تهريب كمية من مستحضرات التجميل غالية الثمن.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، استوقف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك المسئول عن اتمام الإجراءات الجمركية في صالة الخدمة المميزة 4 ركاب بصحبة كل واحد منهم حقيبتين حاولا الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذين انكروا حوزتهم لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائب الركاب علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لمامور الجمرك وجود كميات كبيرة من الاجهزة بالحقائب، فقام بالعرض علي مصطفي محمود المشنب مدير الحركة المشرف على الصالة، والذي كلفه بتفتيش الحقائب يدويا مما اسفر عن ضبط 109 أسطوانة play station و50 سماعة appel watch, airpods ,airpodspro، و 45 هاتف محمول ماركة iPhone، و 13 كارت ألعاب مع الراكب الاول.

واضافت المصادر أنه تم ضبط ٢٠٩ أسطوانة play station، و ٢٠ ساعه ماركة apple، و ٣٠ سماعة apple، و ٤٨ هاتف محمول ماركة iPhone مع الراكب الثاني، وضبط عدد ٣٤٦ أسطوانة play station، و ١٠ ساعه apple، و ١٥ سماعه apple، و ٢٩ تليفون محمول ماركة iPhone مع الراكب الثالث، وضبط عدد ١٠٩ اسطوانه play station، و ١٥ سماعه appel، و ١٠ ساعه apple، و ٢٥ تليفون محمول ماركة iPhone مع الراكب الرابع،

وقام أحمد عبد الفتاح طه مدير ادارة الجمرك، بمعاينة المضبوطات وشكل لجان لجرد وعد وتحريز المضبوطات ضمت كل من تامر عبد الله وامير محمود ودينا حسن مآمير الجمرك، تحت اشراف احمد ابو بكر فؤاد مدير الحركة وهاني سيد وزيري مدير الادارة .

وأشارت المصادر إلي أنه تم ضبط محاولة أخري علي نفس الرحلة، ولكن داخل صالة الوصول، حيث استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد سيد حسن مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود كميات كبيرة من العبوات المتماثلة.

وكلف أحمد أبو بكر مدير الحركة المشرف على الصالة، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من مستحضرات التجميل غالية الثمن داخل الحقائب.

وقرر أحمد عبد الفتاح طه مدير ادارة الجمرك، عرض المضبوطات علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي قام بمعاينة المضبوطات وأمر بتحرير 5 محاضر ضبط جمركي ضد الركاب الخمسة بعد العرض علي الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.