جامعة السادات توقع مذكرة مع «امديست الأمريكية» لرعاية وتأهيل ذوى الهم مهنيا

وقعت اليوم جامعة السادات بمحافظة المنوفية، مذكرة تفاهم مع هيئة امديست الأمريكية لإنشاء مركز لرعاية وتأهيل الطلاب ذوى الهمم مهنيا بالجامعة.

وقد شهد الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى التوقيع، كما حضرته الدكتورة كوينسى دورمودى مدير مكتب أمديست مصر ومدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.

والدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة عزة العمرى الأستاذ بكلية التربية الرياضية بالجامعة ومدير وحدة رعاية ذوى الهمم بالجامعة، والدكتورة نشوى محمد الأستاذ بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة ونائب مدير الوحدة.

يأتى هذا فى سياق توقيع مذكرات تفاهم مماثلة لأربعة عشر جامعة مصرية حكومية اخرى، ويهدف البرتوكول لرفع كفاءة العاملين بالوحدة لتحقيق المزيد من الخدمات للطلاب ذوى الاحتياجات، كما يهدف لرفع الكفاءة المهنية وتأهيل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وتدريبهم بما يحقق ذواتهم وتمكينهم.