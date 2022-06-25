جامعة الزقازيق تتقدم 33 مركزا عالميا في تصنيف ليدن الهولندي

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حققت تميزاً جديداً على المستوى الدولي، بتقدم الجامعة بمعدل 33 مركزاً مقارنة بالعام السابق في تصنيف «ليدن الهولندي للجامعات لعام 2022»، حيث حصلت على المركز 718 عالمياً ضمن 1318 جامعة على مستوى العالم، والمركز الخامس محليا ضمن 10 جامعات مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية، ومؤكدا على سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أن تصنيف ليدن الهولندي للجامعات يقدم مؤشرات ببليومترية متقدمة، تساعد في استكشاف أداء الجامعات من زوايا مختلفة ومتعددة.

فيما أكد الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة، مشيرا إلى حصول جامعة الزقازيق على مراكز متميزة بين الجامعات المصرية والعالمية وفق التخصصات المختلفة حيث جاءت نتائجها كالتالي:

العلوم الطبية: حصلت على المركز 582 عالميا والخامس محليا.

علوم الحياة والأرض: حصلت على المركز 491 عالميا والثاني محليا.

الرياضيات وعلوم الحاسب: حصلت على المركز 673 عالميا والخامس محليا.

العلوم الفيزيائية والهندسية: حصلت على المركز 699 عالميا والخامس محلياً.