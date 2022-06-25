تواصل مشروع "تدريبات قادرون بإختلاف" والاستعداد لمسابقة إبداع بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تنفيذ مشروع تدريبات مركز الإبداع بجنوب سيناء مكتب قادرون باختلاف بمركز شباب الساحل، وأعلنت الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن التدريبات تتنوع فى مجالات رياضية والعاب ترفيهية لأعضاء المركز.

ويستهدف المشروع الاهتمام بذوى الهمم وتكثيف البرامج والخدمات المقدمة لهم والعمل على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة واستحداث أنشطة تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم .

ونفذ مركز شباب ابورديس المرحلة الثانية من مشروع برنامج الرياضة من أجل التنمية والذى يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للفتيات وتنميتها مجتمعياً من خلال الرياضة، وتم تنفيذ الدرس السادس عشر بعنوان "انا مبدعة"، تحت شعار "للإبداع الخطير .. مجالات كتير"، ويهدف إلى أن تتعلم الفتيات مفهوم الإبداع ومجالاته فى الرسم والتأليف والتمثيل و حل المشكلات ، وتكتشف قدرتها على الإبداع ، وو الدرس السابع عشر " فى يدى قرارات"، تحت شعار "بلاش تحتارى .. اتعلمى تختارى"، ويهدف الى ان تتعلم الفتيات اهميه اتخاذ القرارات وكيفيه اتخاذها بمفردها وعدم التأثر بما حولها وتحديد خطوات اتخاذ القرارات.

ويستهدف البرنامج 3000 آلاف فتاة فى كل محافظة بدعم من منظمه اليونيسف فى اطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء فى مصر، وتشارك جنوب سيناء بالمرحلة الاولى بتنفيذ المشروع فى 7 مراكز شباب .



