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تعرف على مشروعات النقل الجارى تنفيذها بالتعاون مع الشركات الفرنسية

السبت، 25 يونيو 2022 08:00 ص
تعرف على مشروعات النقل الجارى تنفيذها بالتعاون مع الشركات الفرنسية وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل عدد من المشروعات بالتعاون من الشركات الفرنسية، وفى هذة النقاط نستعرض بعد المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع فرنسا فى مجال النقل. 
 
1- تشمل المشروعات الجارى تنفيذها مجالات السكة الحديد ومترو الانفاق والنقل البحري. 
2- تم عقد تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق "حلوان – المرج الجديدة" شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية.
3- سيتم تمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو. 
4- يتم التعاون فى الأعمال الخاصة بمشروعي المونوريل (السادس من أكتوبر – العاصمة الادارية الجديدة) الجاري تنفيذهما من خلال تحالف ( الستوم / اوراسكوم / المقاولون العرب ) بطول 98.5 كم
5- سيتم التعاون في مجال تدريب الفنيين والمهندسين وقائدي قطارات المترو. 
6- سيتم إرسال مجموعات لفرنسا للتدريب في معاهد التدريب الفرنسية او استقدام خبراء فرنسيين إلى مصر.
7- سيتم التعاون في تطوير وإدارة وتشغيل ورش أبو زعبل وكوم أبو راضي للعربات ضمن خطة زيادة الإنتاجية بهذه الورش. 
8- سيتم التعون فى إقامة مصنع في منطقة أبو زعبل لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية. 
8- مقرر التعاون في إقامة مصنع لإنتاج الفلنكات خاصة في ضوء زيادة حجم الطلب عليها بالتزامن مع تنفيذ مصر لمشروعات ضخمة في مترو الانفاق والجر الكهربائي. 
10- سيتم التعاون فى إزدواج خط سكك حديد "شربين / كفر الشيخ/قلين ".

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