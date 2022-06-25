تحرير 71 محضرا وضبط 775 طن قمح قبل توريدها لجهات غير حكومية بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، عن قيام مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين، والزراعة، والوحدات المحلية بتحرير 71 محضر، وضبط 775 طن أقماح ، قبل توريدها لجهات غير حكومية، وذلك منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتكثيف الحملات التموينية بمختلف مراكز المحافظة لضبط منظومة توريد الأقماح ومنع تداولها خارج الإطار القانوني .

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه يتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتوريد الأقماح المضبوطة للشون والصوامع بنطاق المحافظة، لافتا إلى المتابعة المستمرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط حركة تداول الأقماح، ومنع أية مخالفات، مناشدا جميع المزارعين والتجار بتوريد الأقماح إلى الشون والصوامع الحكومية المخصصة لذلك .

وأضاف وكيل وزارة التموين أن المواقع التخزينية بسوهاج المخصصة لتوريد الأقماح تبلغ 16 موقعا على مستوى المحافظة منها " 9 شون، و 3 مراكز للتجميع، و3 صوامع، وهنجر "، بسعة تخزينية 148 ألف و 368 طن .