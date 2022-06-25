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تحرير 59 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بملوى المنيا

السبت، 25 يونيو 2022 10:56 ص
تحرير 59 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بملوى المنيا جانب من الحملات
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت إدارة تموين مدينة ملوى بالمنيا، برئاسة أيمن إسماعيل مدير مكتب تموين البندر، من تحرير 59  مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق العامة بمدينة ملوى، والتي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة المخابز البلدية والوقوف على سلامة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية وغير الغذائية بالأسواق لجمهور المستهلكين. 
 
وأسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر لعدد من المحلات التجارية لحيازة سلع بدون فواتير رسمية، كما تم تحرير 51 مخالفة تموينية بعدد من المخابز البلدية، "9 عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ـ 5 نقص وزن بعدد من المخابز ـ 10عدم اعطاء بون صرف ـ 16 مخالفة لعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمخبز ـ 11 عدم نظافة ادوات العجن"، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.
 

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