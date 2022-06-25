بوتين يعلن تزويد بيلاروس بصواريخ إسكندر القادرة على حمل رؤوس نووية

وطلب لوكاشينكو من بوتين المساعدة في الرد على تحليق طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" قرب حدود بيلاروس، وأكد بوتين أن روسيا ستعمل على ضمان أمنها وكل الدول المتعاونة معها في معاهدة الأمن المشترك، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات حالية لضمان الأمن في العالم.

وأضاف أن روسيا وبيلاروس موردان رئيسيان للأسمدة في السوق العالمية، وأشار الرئيس الروسي إلى أن التسميد غير الكافي يقلل من حجم الإنتاج للسنة المقبلة، واصفا الأمر "بالمحزن".

وأكد بوتين أنه تم الاتفاق على فعل كل ما يلزم من أجل تلبية طلبات المستهلكين.

وتابع "تتطلب العلاقات في موسكو مينسك التنسيق الدائم، وهو ما نقوم به"، مشيرا إلى أن جميع القضايا المتفق عليها قيد التنفيذ.