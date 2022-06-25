بوتين يتعهد بتزويد الأسواق العالمية بأكثر من 50 مليون طن من الحبوب

كتب محمد جمال

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا مستعدة لتزويد الأسواق العالمية بأكثر من 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بوتين: "في العام الماضي، زودت روسيا الأسواق العالمية بأكثر من 40 مليون طن من الحبوب. هذا العام الزراعي وحتى الصيف المقبل، نحن على استعداد لتوريد أكثر من 50 مليون طن تقريبا".

أشار إلى أن بيلاروس تعمل أيضا على زيادة الإنتاج، وأن الزراعة في هذا البلد تتطور بثقة كبيرة ونجاح.

يذكرأن، اكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لضمان نقل الحبوب الأوكرانية دون عوائق، مشيرا ‏الى أن موقف كييف غير بناء بما فيه الكفاية، وفقا لسي ان بي سي.‏

وقال بوتين، خلال قمة دول "بريكس": "أصبح تأمين المركبات التي تنقل الحبوب والشحن البري ‏والمدفوعات المصرفية بموجب العقود التجارية وما إلى ذلك، أكثر تعقيدًا. في الوقت نفسه، يتم تضخيم ‏هستيريا بشكل مصطنع بشأن توقف نقل الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود"‏

وأضاف: "بالمناسبة، وفقًا لتقديراتنا والتقديرات الأمريكية، هذا (حجم الحبوب) حوالي خمسة أو ستة ‏ملايين طن من القمح بالإضافة إلى سبعة ملايين طن من الذرة، هي شيء ما، ولكن، على الصعيد العالمي، ‏بالطبع، هذا لا يحل أي مشاكل في سوق الحبوب العالمية".‏

وتابع: "أريد أن أؤكد مرة أخرى، أن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية من أراضي هذا البلد، وهي ‏مستعدة لضمان المرور الحر للسفن المحملة بالحبوب إلى المياه الدولية، إذا قام الجيش الأوكراني بالطبع ‏بتطهير موانئ الشحن والمنطقة المائية المجاورة".‏

تتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود ما يعيق حركة سفن الشحن هناك موضحة أن ‏أوكرانيا حرقت عمداً مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول، من أجل إلقاء اللوم على موسكو‎.‎