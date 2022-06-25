اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 04:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بالخطوات.. كيف تحجز تذكرة قطار بالموبايل × 10 معلومات

السبت، 25 يونيو 2022 03:30 ص
بالخطوات.. كيف تحجز تذكرة قطار بالموبايل × 10 معلومات تطبيق سكك حديد مصر - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يكلفك حجز تذكرة قطار وقتا وجهدا أكبر وهو ما جعل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تتيح تطبيقا إلكترونيا، يمكنك من إمكانية حجز التذاكر، وهو التطبيق الوحيد الرسمي لذلك.. وفى النقاط التالية نعرض خطوات الحجز عن طريق المحمول.
 
1. يتم تنزيل التطبيق من المنصات الإلكترونية باسم "سكك حديد مصر"
 
2. التطبيق بعدة خدمات منها الاستعلام عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.
 
3. تأكد من صحة التطبيق قبل استخدام بيانات بطاقة الائتمان أو الدفع الإلكترونى.
 
4. يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار من قائمة الاستعلام.
 
5. يمكن الضغط على درجة السفر للانتقال إلى صفحة الحجز.
 
6. يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة وبدء الحجز
 
7. يتم تحديد يوم السفر وحجز الرحلة في الموعد المناسب له.
 
8. إتمام الحجز بالدفع الإلكترونى من خلال الكروت البنكية.
 
9. يتم إصدار التذكرة الخاصة بك بعد الدفع الإلكترونى وبها كافة بيانات الرحلة.
 
10. التطبيق به بيانات محدثة بشكل لحظى من خلال النظام المركزى لهيئة السكة الحديد.

حجز تذاكر السفر بالقطارات

حجز تذاكر القطارات

تطبيق السكة الحديد

تذاكر قطارات السكة الحديد

تذاكر القطارات

التطبيق الرسمي للسكة الحديد

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة