انقطاع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر 10 ساعات غدا لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مناطق (الوكلاء - عزبة ابو خضرة - الدلتا) بمدينة شبين القناطر، غدا الأحد الموافق 26 / 6 / 2022، لمدة 10ساعات، ابتداء من الساعة الثانية ظهرا وحتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل.
وأوضحت الشركة -في بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500 مم.
وسوف تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع وفى حال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن 125&0120288880 .
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