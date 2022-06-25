اليوم السابع
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انقطاع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر 10 ساعات غدا لأعمال الصيانة

السبت، 25 يونيو 2022 03:47 م
انقطاع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر 10 ساعات غدا لأعمال الصيانة قطع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مناطق (الوكلاء - عزبة ابو خضرة - الدلتا) بمدينة شبين القناطر، غدا الأحد الموافق 26 / 6 / 2022، لمدة 10ساعات، ابتداء من الساعة الثانية ظهرا وحتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وأوضحت الشركة -في بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500 مم.
 
وسوف تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة من الانقطاع وفى حال طلبها الاتصال على رقم الخط الساخن 125&0120288880 .
 
 

 

 


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