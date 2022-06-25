انقطاع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر 10 ساعات غدا لأعمال الصيانة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مناطق (الوكلاء - عزبة ابو خضرة - الدلتا) بمدينة شبين القناطر، غدا الأحد الموافق 26 / 6 / 2022، لمدة 10ساعات، ابتداء من الساعة الثانية ظهرا وحتي الساعة الثانية عشر منتصف الليل.