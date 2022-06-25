اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 11:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق جولة جديدة لقوافل وزارة الثقافة لمدن العريش والشيخ زويد بشمال سيناء

السبت، 25 يونيو 2022 11:29 ص
انطلاق جولة جديدة لقوافل وزارة الثقافة لمدن العريش والشيخ زويد بشمال سيناء قوافل وزارة الثقافة
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت اليوم مدن العريش والشيخ زويد بشمال سيناء جولة انطلاق جديدة لقوافل الوديان الثقافية التى تنظمها وزارة الثقافة، وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أنه انطلقت اليوم السبت 25/6/2022 قوافل الوديان الثقافية بمدن العريش والشيخ زويد وتستمر حتى الأربعاء 28/6/2022 ، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء.

قال أشرف المشرحانى مدير عام مديرية ثقافة شمال سيناء إن القوافل تشتمل علي العديد من الأنشطة، منها ورش اكتشاف مواهب للأطفال والشباب وكذلك سينما الوديان والتي تتضمن عروض أفلام كارتون للأطفال والأفلام الوطنية ووثائقية وورش حرف يدوية للمرأة في مجال النول والتفصيل.

ولفت "المشرحاني" إلى أن فعاليات القوافل تبدأ يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءا بقصر ثقافة العريش وقصر ثقافة الشيخ زويد بالإضافة إلى فعاليات الفترة المسائية بدءا من الساعة السادسة مساء حتى العاشرة مساء بقصر ثقافة العريش.

ونظمت ثقافة شمال سيناء بمكتبة الطفل بقصر ثقافة العريش فعاليات الأنشطة الصيفية وتضمنت قراءة حرة ورسم واكتشاف المواهب فى الغناء، كما تم فى مرسم فرع ثقافة شمال سيناء استكمال فعاليات ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال الموهوبين والشباب بطريقة أكاديمية برسم المجسمات والطبيعة الصامتة وكيفية التظليل بالقلم الرصاص وأنواع الورق المستخدم.

 

0
 

 


شمال سيناء

ثقافة شمال سيناء

القوافل الثقافية

وزارة الثقافة



الموضوعات المتعلقة

لوحتان جديدتان لـ صلاح طاهر وصالح رضا تعودان لوزارة الثقافة

الأحد، 19 يونيو 2022 10:18 م

وزير السياحة يلتقى وزير الثقافة السعودى للتعاون بين البلدين فى مجال الآثار

الأحد، 19 يونيو 2022 09:13 م

هشام الهوارى: "درع وزارة الثقافة للإبداع أفضل عندى من ملايين الدنيا"

السبت، 18 يونيو 2022 09:41 م

"جدعنة المصريين" شقيقان من شبرا الخيمة يرفضان عروضا بالملايين ويعيدان لوحة تاريخية مفقودة من نصف قرن.. حسن وهشام: كانت بمخازن شركتنا منذ 20 عاما وانهالت علينا العروض لشرائها بعد تصويرها.. ووزارة الثقافة تكرمهما

السبت، 18 يونيو 2022 04:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة