اليوم العالمي للبهاق.. نصائح للعناية بالصحة النفسية للمريض

كتبت فاطمة خليل



يحتفل العالم في 25 يونيو من كل عام ب اليوم العالمي للبهاق لنشر الوعي حول هذا المرض وتوعية الناس بالسبب وطرق العلاج المختلفة المتاحة لها، لذا فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التعامل مع البهاق والعناية بالصحة النفسية للمريض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

البهاق هو حالة يحدث فيها فقدان للميلانين في الجلد، هذا يؤدي إلى تلون غير مكتمل في الجلد نظرًا لغياب إنتاج الميلانين في الجسم، يبدو الجلد غير مكتمل بدلاً من أن يكون له لون موحد.



والبهاق هو حالة جلدية شائعة مع وجود بقع بيضاء أو ناقصة الصباغ على الجسم، وتم وصف الكريمات أو العلاج بالضوء للمرضى لمعالجة المشكلة ولكن لم يتم عمل الكثير لمواجهة التحديات التي يواجهونها.



تؤثر حالة الجلد هذه على الشخص نفسيًا أكثر من تأثيرها الجسدي، والبهاق حالة لا تهدد الحياة ، لكن تغير لون الجلد يؤثر على ثقة الشخص.



ومرضى البهاق لديهم نسبة عالية من الاعتلال النفسي المشترك، وقد لوحظ أن المرضى المصابين بالبهاق يكونون في الغالب أكثر عرضة للمعاناة من الرهاب الاجتماعي، والاكتئاب، وتدني الثقة بالنفس والعزلة.



وقد يضطر الأشخاص المصابون بالبهاق إلى التعامل مع صورة الجسم السيئة وقد يحاولون إخفاء التصبغ باستخدام الملابس أو المكياج لتجنب الانتباه غير المرغوب فيه.



وقال الدكتور ساهر جاماتي ، استشاري علم النفس والمعالج النفسي بمستشفى ماسينا في مومباي بالهند، إن هذا قد يضيف التوتر ويؤثر على احترام الذات.

وأوضح أن "قبول الذات هو الخطوة الأولى والتوقف عن إخفاء البهاق عن الناس، فبمجرد قبولك للمرض يتقبله الجميع حولك."

ويمكن أن يساعد العمل مع أخصائي الصحة النفسية في اكتشاف علامات الإنذار المبكر للاكتئاب والقلق ومنعهما من النمو أكثر، كما يمكن أن تساعد الاستشارة في الأماكن الفردية أو الإعدادات الجماعية والتحدث إلى الأصدقاء أو الأقارب المعنيين حقًا وطلب الدعم.

وقال الخبراء إنه يجب اتباع نمط نوم منتظم، والاحتفاظ بدفتر امتنان وشكر لله على النعم الموجودة بالحياة ، مع الانضمام إلى مجموعة دعم البهاق ، وطلب المشورة المنتظمة لصحة نفسية أفضل.